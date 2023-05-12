"Всего курорт в этом году планирует принять не менее 4,5 млн отдыхающих. Конечно, отсутствие авиасообщения доставляет определенные неудобства, но туристы приспосабливаются к новым обстоятельствам, объекты размещения предоставляют им трансферы, ежедневно ходят "Ласточки" из Сочи в Анапу", — сказал Швец на пресс-конференции в пятницу.

Он отметил, что мэрия Анапы будет ходатайствовать об увеличении количества рейсов "Ласточек", поскольку этот вид транспорта крайне востребован. В прошлом году был открыт Северный обход Анапы, сейчас ведутся работы по его дальнейшему соединению с дорогой из Краснодара в Крым. Это существенно улучшит обстановку на дорогах, добавил Швец.