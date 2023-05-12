"К летнему сезону в Сочи усиливаем уборку дорог. Задействуем порядка 250 единиц техники и более 600 человек", — сообщил градоначальник.

Спецтранспорт работает преимущественно ночью и ранним утром, чтобы не создавать затруднений на дорогах в часы пик.

"В недоступных для техники местах работы выполняются вручную. При сильных загрязнениях применяется специальный безопасный шампунь. К сезону также обновляем разметку, знаки, указатели. Под контролем все 1800 километров наших дорог", — подчеркнул градоначальник.

Открытие летнего курортного сезона намечено на 1 июня.

В свою очередь в пресс-службе администрации Сочи "Интерфаксу" сообщили, что в этот день откроются все сочинские пляжи.

"В летнем сезоне будут работать 180 муниципальных пляжей, 35 из них адаптированы для людей с ограниченными возможностями здоровья", — сказал собеседник агентства.

По случаю открытия летнего сезона во всех районах курорта пройдут праздничные культурно-массовые и спортивные мероприятия.