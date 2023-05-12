Спецтранспорт работает преимущественно ночью и ранним утром, чтобы не создавать затруднений на дорогах в часы пик.
"В недоступных для техники местах работы выполняются вручную. При сильных загрязнениях применяется специальный безопасный шампунь. К сезону также обновляем разметку, знаки, указатели. Под контролем все 1800 километров наших дорог", — подчеркнул градоначальник.
Открытие летнего курортного сезона намечено на 1 июня.
В свою очередь в пресс-службе администрации Сочи "Интерфаксу" сообщили, что в этот день откроются все сочинские пляжи.
"В летнем сезоне будут работать 180 муниципальных пляжей, 35 из них адаптированы для людей с ограниченными возможностями здоровья", — сказал собеседник агентства.
По случаю открытия летнего сезона во всех районах курорта пройдут праздничные культурно-массовые и спортивные мероприятия.