"В связи с тем, что на территории Курганской области действует запрет на пребывание граждан в лесах и въезд в них транспортных средств, а также сохраняется высокий уровень пожарной опасности в общедоступных и закрепленных охотничьих угодьях региона с 15 мая по 23 мая устанавливается запрет охоты на уток, гусей, казарок", — говорится в сообщении.

На минувших выходных в Курганской области при аномально жаркой, сухой и ветреной погоде произошли масштабные природные пожары. Проводилась превентивная эвакуация жителей нескольких населенных пунктов. С 7 мая в регионе введен режим ЧС. На данный момент, по информации следственного управления СКР по региону, известно о трех погибших.

Ветреная погода прогнозируется в Курганской области 13 мая, в регионе сохраняется чрезвычайная и высокая пожарная опасность.