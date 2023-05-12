"В прошлом году мы впервые открыли сезонный речной маршрут от обновленного Северного речного вокзала до подмосковных Химок. Он оказался очень востребованным — за прошлую навигацию было совершено 66 тыс. поездок. По поручению мэра Москвы Сергея Собянина в этом сезоне мы возобновили маршрут", — сказал Ликсутов.

Он напомнил, что оплатить проезд на речном трамвайчике можно по карте "Тройка" или банковской картой в кассе причала.

По данным пресс-службы Мосгортранса, каждое судно на маршруте вмещает до 150 пассажиров. Они отправляются с причала с 9:00 до 20:30.