Конкурс проводится в рамках всероссийской программы "Деревья — памятники живой природы". В программе — работа по выявлению и сохранению уникальных деревьев, представляющих собой природную, культурную и историческую ценность для Российской Федерации. Им придается статус охраняемых государством природных объектов, формируется единый национальный реестр старовозрастных деревьев России.

"Дуб произрастает в Солотче на территории Дома-музея И.П. Пожалостина. Его примерный возраст — около 120 лет, высота 21 метр, диаметр ствола 110 см. С 2017 года ему присвоен статус "Дерево — памятник живой природы"", — говорится в сообщении.

Онлайн-голосование за главное дерево страны проходит с 1 мая по 1 августа. Всего заявлено 69 номинантов, которые произрастают в разных регионах РФ.

"Российское дерево года" является национальным отборочным этапом ежегодного международного конкурса "Европейское дерево года".