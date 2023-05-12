Летняя оздоровительная кампания в КЧР стартует 1 июня. Различными видами оздоровительного отдыха в текущем году в республике будут охвачены около 12,5 тыс. детей, говорится в сообщении.

В частности, в загородных лагерях планируется организовать отдых около 4 тыс. детей, в пришкольных более 6 тыс. детей, малозатратными формами отдыха охватить более 2,5 тыс. детей.

Отмечается, что около 70% отдыхающих будут дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, дети участников спецоперации и дети из новых регионов России.