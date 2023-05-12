В частности, запланировано расширение комплекса загородного отдыха "Место 7". В настоящее время на этой территории действует оленья ферма и зоопарк, размещено 12 гостевых домов, ресторан, банный комплекс.

Здесь предполагается создание конференц-зала на 300 человек, строительство 22 домов для летнего отдыха, развитие инженерной инфраструктуры.

Среди других инвестпроектов — создание российской компанией "Энкор" загородного туристического комплекса, который объединит гостиницу, SPA -комплекс, несколько ресторанов, конный клуб.

"Будет обеспечено комплексное благоустройство территории с сохранением ее природных богатств. Также заявлено собственное производство питьевой минеральной воды", — говорится в сообщении.

Ещё одной новой точкой притяжения туристов станет загородный комплекс "Орша Виладж". Этот объект в первую очередь будет ориентирован на семейный отдых.

В пресс-релизе отмечается, что проект генерального плана Каблуковского сельского поселения Калининского района, где будут реализованы турпроекты, рассмотрен на межведомственной комиссии по земельным отношениям с участием губернатора Игоря Рудени.

"При планировании необходимо создать условия для комплексного раскрытия социально-экономического и инвестиционного потенциала сельского поселения в долгосрочной перспективе. При этом сохранить уникальную природу и экологию территории", — подчеркнул Руденя.

Проектом предполагается изменение функционального зонирования, в том числе благодаря увеличению общественно-деловых, рекреационных, производственных зон.

Каблуковское сельское поселение — одно из динамично развивающихся территорий муниципального образования с уникальным природным ландшафтом, охватывающим берега рек Волга и Орша. В состав поселения входит 44 населённых пункта, где проживают почти 2,4 тыс. человек.

Как сообщалось, туристический поток в Тверскую область в 2022 году составил 2,6 млн человек. К 2026 году планируется увеличить его до 4,3 млн человек.