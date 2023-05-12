"Установлены факты отсутствия (на памятниках природы и в заказниках — ИФ) информационных аншлагов, следы проезда транспорта, в том числе мотоциклов, квадроциклов, а также незаконного размещения бытовых и строительных отходов, розжига костров", — говорится в сообщении.

Также не проводился санитарный уход за лесами.

Многочисленные нарушения нашли на памятниках природы горах Бештау, Юца, Джуца, Лысая, Шелудивая, Машук, Змейка, а также Травертиновом источнике в Русской лесной даче и Холодном роднике, заказниках Бештаугорский, Русский лес, Приозерный, Вишневая поляна, Урочище Бударка.

"В итоге были приняты конкретные меры по соблюдения режима особой охраны памятников природы и государственных природных заказников краевого значения", — уточняет пресс-служба.

Руководителю Минприроды региона внесено представление, по результатам рассмотрения которого виновные привлечены к дисциплинарной ответственности.