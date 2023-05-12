"Здесь собрались люди, команды, у каждой из которых очень интересные и увлекательные туристические проекты, которые популяризируют и делают доступными для всех пешие походы по нашей большой стране", — приводятся в сообщении слова первого заместителя руководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко.

По его словам, слет — это возможность жителям разных регионов страны обменяться опытом в туристической сфере.

В пятницу Кириенко вместе с губернатором Ставрополья Владимиром Владимировым принял участие в одном из мероприятий слета — восхождении на памятник природы гору Машук. На вершине участники развернули флаг России размером 21 на 70 метров и исполнили гимн РФ.

Владимиров подчеркнул, что туристический слет поспособствует тому, чтобы о Кавминводах узнали еще больше россиян.

"В первую очередь, это важно для нашего края. Потому что здесь собрались люди, которые представляют ведущих туроператоров страны. Те, кто развивает туристические направления России", — цитирует пресс-служба губернатора.

Как сообщает пресс-служба АНО "Больше, чем путешествие", в мероприятии, которое продлится до 14 мая, принимают участие более 1 тысячи путешественников и экспертов туристической индустрии из 82 регионов России.

На одном из трех направлений туристического слета под названием "Хранители троп" участники займутся разработкой решений по продвижению пешеходного туризма в России. Также пройдут мастер-классы, панельные дискуссии и семинары, посвященные перспективным направлениям развития туризма.