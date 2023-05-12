Согласно расписанию, рейсы планируются три раза в неделю — по средам, пятницам и воскресеньям. Полеты будут выполняться на воздушных судах Superjet 100 в двухклассной компоновке.

По средам вылет рейса из петербургского аэропорта "Пулково" запланирован в 10:30, прилет в Пензу — в 12:40. Вылет обратного рейса — в 13:35, прилет — в 15:40. По пятницам и воскресеньям вылет рейса из Петербурга намечен на 12:05, прилет в Пензу — на 14:10. Вылет обратного рейса — на 15:05, а прилет — на 17:10.

Согласно данным из открытых источников, пока на самолете из Петербурга в Пензу пассажиры могут добраться только с пересадкой.

В парке АК "Россия" — 134 самолета, из которых 77 Superjet 100.