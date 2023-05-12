Таким образом, к концу года их общее количество достигло 254 и 399 соответственно.

В стране было зарегистрировано 4,165 тыс. грузовых самолетов, что на 111 больше, чем в конце 2021 года.

Количество регулярных авиамаршрутов насчитывало 4670, из них 336 являются международными, приводит данные ведомства агентство "Синьхуа".

УГА ожидает, что в 2023 году сектор гражданской авиации Китая восстановится до уровня примерно 75% от допандемийного 2019 года.

В 2022 году в Китае было перевезено 250 млн пассажиров и около 6,08 млн тонн грузов и почты. Это составляет около 46% от объемов до начала пандемии COVID-19.