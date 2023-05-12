Рынок авиаперевозок в последние годы подвергается влиянию разных внешних факторов, включая пандемию COVID-19 и санкции, в результате "какие-то авиационные компании могут стать финансово нестабильными", заявила директор юридического департамента "Аэрофлота" Анна Хомякова на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ-2023).

"В этой ситуации использование "мокрого" лизинга позволит таким авиакомпаниям сохранить парк воздушных судов, рабочие места, репутацию и обеспечить поддержание стабильности на определенный период за счет гарантированного потока арендных платежей. Этот период дает авиакомпаниям время на возможность восстановления, выбора новой бизнес-модели", — сказала она.

В целом для авиакомпаний "мокрый" лизинг может быть полезен для упрощения процедур обмена воздушными судами, добавила Хомякова. Плюсами для передающей стороны она назвала возможность снижения расходов на коммерческое управление и фонд оплаты труда без сокращения экипажей, а также возможность избежать утраты права собственности на воздушное судно и сохранить лизинговые договоры.

"Для лизингополучателя это возможность восполнить дефицит парка воздушных судов при появлении новых направлений и роста пассажиропотока, возможность сохранения провозных емкостей на социально значимых направлениях и снижения рисков, связанных с дефицитом персонала, поскольку при "мокром" лизинге персонал нанимается лизингодателем", — отметила Хомякова.

Замгендиректора по правовому обеспечению группы S7 Максим Астафьев сообщил, что в компании разделяют позицию "Аэрофлота", что "сегодня эта форма договорных отношений крайне востребована".

"Мокрый" лизинг позволяет перенести на арендатора, то есть авиакомпанию, которая возьмет судно другого эксплуатанта с его экипажем, основное бремя текущих расходов на себя — это оплата топлива, аэропортовых, навигационных сборов — тем самым снижая нагрузку на временно более слабую авиакомпанию, но гарантируя и пассажиру, и себе, что обслуживание судна и подготовка экипажей в краткосрочном периоде будет происходить по нужным стандартам", — сказал Астафьев.