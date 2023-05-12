По данным чрезвычайного ведомства, местами по КЧР ожидается сильный дождь с грозой и градом, а также порывистый ветер до 23 м/с.

Из-за обильных осадков на реках республики прогнозируется подъем уровни воды местами до неблагоприятных отметок, а в горах сход небольших селей, говорится в сообщении. Отмечается, что непогода может стать причиной возникновения ЧС и происшествий не выше муниципального характера, связанных с подтоплением низменностей, повреждением дамб, активизацией экзогенных процессов, увеличением количества ДТП, нарушениями в работе систем жизнеобеспечения, а также гибелью сельхозкультур.