Извещение о внесении изменений в закупочную документацию опубликовано в пятницу на портале госзакупок.

Ранее начальная (максимальная) цена контракта составляла 2,918 млрд рублей. Таким образом, она возросла на 37%.

Согласно внесенным изменениям, срок приема заявок на участие в закупке продлен до 22 мая. Подведение итогов запланировано на 5 июня.

В проекте договора также сдвинуты сроки подачи в Ростехнадзор заявления о завершении строительства — с декабря 2024 года на январь 2025 года, завершения всех работ полностью — с февраля 2025 года на апрель 2025 года.

Как сообщалось, в августе 2021 года АО "Аэропорт "Мурманск" получило статус резидента Арктической зоны РФ с инвестпроектом строительства нового пассажирского терминала.

Также сообщалось, что в декабре 2024 года планируется завершить реконструкцию мурманского аэропорта. Проект предусматривает расширение северного перрона комплекса с устройством пяти новых мест стоянки воздушных судов, реконструкцию рулежной дорожки, водосточно-дренажных систем и объектов электроснабжения, обновление системы светосигнального оборудования и замену системы дистанционного управления, строительство новой аварийно-спасательной станции.

Контракт был заключен между ФКУ "Ространсмодернизация" и АО "Промстройсервис" (Москва) за 4,1 млрд рублей в ноябре 2022 года. Реконструкция проводится в условиях действующего аэропорта в рамках госпрограммы "Развитие транспортной системы" и нацпроекта "Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года".