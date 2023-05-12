Показатель увеличился также по сравнению c апрелем 2021 года — рост составил 12%.

На внутренних линиях перевезено 2,7 млн пассажиров (+32% г/г; +6% к апрелю 2021 года).

Пассажирооборот увеличился на 71%, до 8,6 млрд пассажиро-километров.

В апреле 2022 года группа перевезла 2,2 млн человек, что на 27% меньше, чем годом ранее. Снижение пассажиропотока последовало за санкциями в отношении российской авиаотрасли, введенными западными странами в ответ на начало военной операции на Украине. Впервые за период после 24 февраля прошлого года рост пассажиропотока группа показала в феврале этого — он составил 6% (перевезено 3 млн человек).

Пресс-служба отмечает работу группы в региональных базах. По результатам четырех месяцев объем перевозок на рейсах сетевых авиакомпаний группы в Красноярском хабе (не включая рейсы в Москву и Санкт-Петербург) составил 181,5 тыс. пассажиров, что в 2,3 раза выше аналогичного периода 2022 года, загрузка кресел — 81% (+15,1 п.п.). Пассажиропоток базы в Сочи составил 287,9 тыс. человек, что в 3,6 раза больше, чем год назад; загрузка кресел достигла 82,5%, увеличившись на 15,6 п.п.

"Аэрофлот" — крупнейшая авиационная группа РФ, объединяет одноименную флагманскую авиакомпанию, "Победу" и "Россию". Государство контролирует 73,8% акций в "Аэрофлоте", 1,2% составляют квазиказначейские акции, 0,0001% — у менеджмента компании, 25% находятся в свободном обращении на Московской бирже.