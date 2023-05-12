Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе, на внутрироссийских воздушных линиях пассажиропоток вырос на 19,4% — до 653,021 тыс. человек, на международных — в 1,7 раза, до 43,553 тыс. (остальные пассажиры — транзитные).

При этом в апреле пассажиропоток составил 186,956 тыс. пассажиров (рост на 31,5%). "Рощино" — аэропорт международного класса, допущен к приему более 20 типов воздушных судов, в том числе, Ту-154, Ил-86 и Boeing-737. Из аэропорта выполняются в настоящее время полеты по 33 внутрироссийским и 14 международным направлениям.