Глава агентства отметил, что туризм — это отрасль экономики, и совершенно не важно, кто именно посещает Приморский край ради отдыха — люди могут совершать поездки и из Владивостока в Чугуевку.
Директор Туристско-информационного центра Приморского края Ольга Гуревич добавила, что власти сейчас активно работают над привлечением туристов из других российских регионов.
"Мы работаем над этим, организовываем бизнес-миссии. Стараемся возить наш туристический бизнес в те города, с которыми открывают прямые рейсы, например, в Санкт-Петербург, Красноярск, Сочи. Мы фиксируем интерес, туроператоры уже ставят туры в Приморье на свои ресурсы. Те, кто приезжает в командировки в Приморский край, остаются дополнительно на несколько дней, чтобы отдохнуть", — сказала директор Туристско-информационного центра Приморского края Ольга Гуревич.