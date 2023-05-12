"Мы не утверждаем, что к нам в Приморье из других стран приедет 3,5 млн туристов. Мы утверждаем, что на территории края будет совершено 3,5 млн туристических поездок. Значительная часть из них, около половины, будет совершена жителями Приморского края", — заявил Крепский.

Глава агентства отметил, что туризм — это отрасль экономики, и совершенно не важно, кто именно посещает Приморский край ради отдыха — люди могут совершать поездки и из Владивостока в Чугуевку.

Директор Туристско-информационного центра Приморского края Ольга Гуревич добавила, что власти сейчас активно работают над привлечением туристов из других российских регионов.

"Мы работаем над этим, организовываем бизнес-миссии. Стараемся возить наш туристический бизнес в те города, с которыми открывают прямые рейсы, например, в Санкт-Петербург, Красноярск, Сочи. Мы фиксируем интерес, туроператоры уже ставят туры в Приморье на свои ресурсы. Те, кто приезжает в командировки в Приморский край, остаются дополнительно на несколько дней, чтобы отдохнуть", — сказала директор Туристско-информационного центра Приморского края Ольга Гуревич.