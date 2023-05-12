"Один из главных вопросов — безопасность мероприятия. Коренская ярмарка требует особого подхода с учетом текущей обстановки в регионе. Деловая программа будет сокращена и разведена по нескольким локациям. Упор сделаем на торговлю и работу выставочных павильонов", — цитирует пресс-служба губернатора области Романа Старовойта.

С 15 июня стартует работа торговых павильонов и фуд-кортов. С 16 июня начнется работа Мастерового проспекта. На ярмарке будут работать три экспозиции: сельскохозяйственной техники, продукции и животных. Также пройдут соревнования профессионального мастерства и конкурс "Курская буренка".

Выступления профессиональных коллективов и любительских ансамблей, а также традиционное спортивное соревнование "Тропа богатыря" ждут гостей в рамках культурной программы ярмарки 18 июня.

Курская Коренская ярмарка — один из символов Курской области. Летопись ярмарки берет начало от обретения Курской Коренной иконы Божией Матери "Знамение", которая, по преданию, была обретена 8 сентября 1295 года недалеко от сожженного татарами Курска. В 1616 году, когда святыню вернули на Курскую землю, на месте часовни основали монастырь, названный Коренной пустынью. Паломники стали чаще навещать эти места, а власти заметили, что монастырь находится на пересечении торговых путей. Так место поклонения иконе со временем стало южными торговыми воротами Руси. Традиция проведения ярмарки в Курской области возродилась в 2001 году, с тех пор каждый год она собирает товаропроизводителей и гостей из России, ближнего и дальнего зарубежья.