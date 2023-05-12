"Концепция проекта заключается в формировании территории для выращивания винограда и производства вина из него в месте произрастания, с благоустройством окружающей территории местами отдыха. Все это будет способствовать развитию винного туризма на Ставрополье", — говорится в сообщении.

Помимо производственного комплекса по изготовлению различных видов вин, будут созданы дегустационный зал и место реализации вина — гастробар. Также там установят площадку исторической реконструкции винодельни XVIII века с арт-объектами и фотозонами.

"Во Франции такие вина, сделанные на территории виноградника с примыкающей винодельней, относятся к высшей категории — Шато. Данный проект в перспективе ляжет в основу производства вина защищенного наименования места происхождения", — приводятся в сообщении слова главы Минэкономразвития Ставрополья Дениса Полюбина.

Инвестировать в объект будет компания "Сельскохозяйственное предприятие виноградарь", стоимость реализации — 60 млн рублей. Запуск запланирован на 2028 год.