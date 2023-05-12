"Выставка посвящена предметам, которые использовали жители Тульской и Калужской губерний в быту и обрядах в XIX — первой половине XX века", — говорится в сообщении.

Выставка рассказывает историю старинных обрядовых полотен, объясняет символизм орнаментов, приоткрывает тайну народной мудрости, искусства, созданного на основе коллективного творческого опыта предков. Это своеобразная азбука рушника, которая знакомит с правилами создания традиционного полотна, отличиями обрядовых и декоративных изделий, а также описывает роль рушника в современном мире и прогнозирует его будущее.

На стендах представлены образцы вышивки гладью и бисером, японская и китайская вышивка, а также техника золотого шитья.

При желании можно познакомиться с правилами составления орнамента и попробовать вышить крестиком на деревянной доске небольшой узор, например, птичку, в двух традиционных цветах рушника — красном и черном. На магнитно-маркерной доске гостям музея предлагают нарисовать рушник будущего.

Также на выставке "Читайте рушники!" представлены любопытные образцы с надписями, на которых можно заметить орфографические ошибки.

По словам специалиста экспозиционно-выставочного отдела Государственного музея-заповедника "Куликово поле" и куратора выставки Елены Гончаровой, наличие описок и возможных сокращений объясняется не только безграмотностью мастериц.

"Одной из главных задач рукодельниц того времени являлось соблюдение размера орнамента и его сопоставление с шириной полотна. И если буквы не помещались в отведенное пространство, мастерица их попросту сокращала или переносила на другую строку, без соблюдения каких-либо правил орфографии. Иногда буквы не только пропадали, но и отображались зеркально", — отметила Гончарова.

Посетителям будет интересно узнать, что самому молодому рушнику в коллекции, представленной на выставке музея-заповедника "Куликово поле", в этом году исполняется 63 года, а самому старому — 110 лет.

Особо любознательные смогут выяснить, до какого времени на полотнах присутствовал геометрический либо растительный орнамент, а когда в декор добавили бытовые сюжеты и сценки, надписи с пожеланиями, пословицами, поговорками, крылатыми выражениями.

Что собой представляли рушники и чем отличались от обычных полотенец — экспозиция отвечает на эти и другие важные вопросы легким, доступным языком, понятным гостям музея любого возраста, подчеркивается в сообщении.

Стандартные полотенца, которые ежедневно использовали в быту наши предки, назывались непоэтично — рукотёрами, утиральниками и ручниками — и никакого сакрального смысла не имели. Рушниками же именовали обрядовые и декоративные полотна прямоугольной формы из конопляного, льняного холста, а позже и фабричного полотна. Они украшались вышивкой с ритуальным значением, кружевами, лентами и тесьмой.

Рушники издавна считались символом жизненного пути, связующим звеном между прошлым, настоящим и будущим. Предполагалось, что одна сторона рушника для человека, а другая — для Бога. Именно поэтому мастерицы аккуратно вышивали обе части полотна — и лицевую, и изнаночную.

Рушники участвовали только в самых важных, ритуальных событиях, связанных с обрядами "перехода". Среди них — рождение человека, крестины, свадьба, проводы в дальний путь, например, на службу в армию. Большое значение имели рушники и в погребальных ритуалах.

В свадебных торжествах рушники использовались наиболее часто. Таких вышитых рушников насчитывалось до 40 видов, но основных было пять — родительский рушник (благословенный), союзный рушник, "божник" — на икону, венчальный и хлебосольный. Кроме того, были рушники для свадебного поезда, для свидетеля, настольные и другие. На венчальных рушниках вышивался растительный орнамент, имена молодых и пожелания счастья. Традиционным орнаментом были птицы: жаворонки и голуби — символы пары жениха и невесты. Они олицетворяли счастье и верность в любви. Красный цвет в вышивке рушника означал солнце, тепло и красоту. Свадебные вышитые рушники символизировали дорогу жизни и передавались из поколения в поколение.