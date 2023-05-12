"В Каспийске в рамках подготовки туриндустрии Республики Дагестан к летнему туристическому сезону прошел образовательный семинар "Единые стандарты Кавказского гостеприимства". Его участниками стали отельеры, рестораторы, экскурсоводы (гиды), туроператоры, турагенты, экскурсионные компании и другие", — говорится в сообщении.

Единые стандарты были утверждены всеми регионами-участниками проекта Кавказ Gran Turismo для обеспечения высокого уровня обслуживания гостей, приезжающих на Северный Кавказ попутешествовать, отдохнуть и оздоровиться.

Отмечается, что семинары пройдут во всех регионах СКФО и Адыгее с 10 по 17 мая.

"Они проводятся в рамках реализации глобального туристического проекта Кавказ Gran Turismo, объединившего природно-климатический и культурно-исторический потенциал этих республик", — заключили в ведомстве.