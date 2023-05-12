"15 мая исполнится 88 лет со дня открытия Московского метрополитена. К этой дате для пассажиров готовят праздничную программу, главным событием которой станет парад поездов. Впервые на Большой кольцевой линии можно будет увидеть семь составов различных моделей. Парад поездов проведут в выходные, 13 и 14 мая. Проехать в любом из семи типов поездов можно будет с 09:00 до 20:00. Они будут курсировать по БКЛ против часовой стрелки", — говорится в сообщении.

Кроме того, с 13 по 16 мая на станции "Партизанская" будет работать выставка ретровагонов. На третьем пути станции выставят пять исторических вагонов, которые возили пассажиров или обслуживали инфраструктуру метро с 1940-х до 2008 года. Это вагоны серий "Г", "Д", "Е", а также старейший вагон-путеизмеритель УМ5 и контактно-аккумуляторный электровоз "ВЭКА".

Как отметил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, слова которого приводятся в сообщении, "за 88 лет метрополитен стал незаменимым транспортом для Москвы. По будням совершается около восьми миллионов поездок — огромная цифра".

Первую очередь Московского метрополитена открыли 15 мая 1935 года. Это была линия общей протяженностью 11,2 километра от "Сокольников" до "Парка культуры" с ответвлением от станции "Охотный Ряд" до станции "Смоленская". Всего на ней было 13 станций. В 2023 году после открытия Большой кольцевой линии в Москве стало 355 станций метро, МЦК и МЦД.