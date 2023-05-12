"10 мая ребята из Труновского округа Ставропольского края в рамках двухдневного путешествия с использованием социальных сертификатов посетят Кисловодск и Пятигорск", — сказала собеседница агентства.

Дети сходят в интерактивный музей истории и природы "Визит-центр" в Кисловодске, который находится в историческом здании Нарзанной галереи, а также на молочный завод в Пятигорске, где им расскажут об истории молочной промышленности на КМВ и производстве продукции, после чего предложат продегустировать свежие молочные продукты.

Как отметила замминистра, также в планах посещение подворья "В гости — к казакам", где школьники узнают, как казаки воспитывали детей, устраивали свой быт и общались в семье. Помимо этого, экскурсантов ждет подъём на канатной дороге на гору Машук.

По данным Минтуризма региона, в 2022 году в двухдневных экскурсиях по родному краю за счет средств федерального и краевого бюджетов и в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" побывало 2,5 тыс. детей, из них 700 детей-сирот и оставшихся без попечения родителей, а также 1,8 тыс. победителей олимпиад, соревнований, конкурсов регионального, межрегионального и федерального уровня.

Мероприятия по развитию курортов и туризма проводятся министерством по поручению губернатора Ставрополья Владимира Владимирова в рамках государственной программы Ставропольского края "Туристско-рекреационный комплекс".