«Республика Болгария будет рассматривать следующие документы, выданные государствами-членами Шенгенского соглашения: однократная виза, действительная для двух или нескольких въездов после того, как она была использована один раз для въезда в страну шенгенской зоны, а также виза с ограниченным территориальным действием для двух или нескольких визитов после однократного въезда в шенгенскую зону», — говорится в документе.

Как отмечает издание, аналогичные требования будут предъявляться к обладателям национальных краткосрочных и долгосрочных виз Кипра или Румынии. После посещения этих стран въезд в Болгарию возможен на срок не более 90 дней в течение 180-дневного периода.

Выданные властями Хорватии до 31 декабря 2022 года национальные краткосрочные и долгосрочные визы и виды на жительство до окончания срока их действия признаются эквивалентными болгарским национальным визам для транзита и пребывания.