На историческую родину художника прибыли 20 работ автора из фондов Русского Музея и Третьяковской галереи, а также 18 картин из коллекции музеев края.

"Всего на выставке будет представлено 40 картин, в том числе два портрета Василия Ивановича Сурикова, написанных его ближайшими соратниками — Ильей Репиным и Иванов Крамским. Также в Красноярск привезли самую большую картину художника "Покорение Сибири Ермаком Тимофеевичем", ее размер почти 3 на 6 м, а сюжет построен вокруг решающей битвы дружины Ермака с полчищами хана Кучума в 1582 году", — говорится в сообщении.

Посетители экспозиции также увидят "Взятие снежного городка", "Посещение царевной женского монастыря", этюды для картины "Боярыня Морозова" и другие работы Сурикова.

"К выставке было проведено масштабное исследование — современные художники Красноярска рассказали, как Василий Иванович повлиял на них и на историю российского искусства в целом. В пространстве выставки можно ознакомиться с интервью художников, а также прочитать цитаты из писем самого Сурикова о его творчестве и воспоминания о нем", — говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что на выставке представят таймлайн с самыми интересными фактами из жизни художника.

Как сообщалось 5 мая, картина "Покорение Сибири Ермаком Тимофеевичем" впервые за 84 года покинула стены Государственного Русского музея.