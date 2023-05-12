"Возбуждено новое уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пп. "а", "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью)", — говорится в сообщении.

По версии следствия, работы по ежегодной оценке технического состояния и освидетельствования аттракциона "Цепочная карусель" перед началом его эксплуатации проводились сотрудниками ООО "Центр по обеспечению безопасности стационарных и передвижных парковых аттракционов, аквапарков и оборудования детских игровых площадок" (Краснодар).

6 мая в "Оренпарке" рухнула карусель "Цепочка". По данным пресс-службы мэрии, кабинки упали из-за поломки в механизме карусели. В результате инцидента пострадали 19 человек, 11 из них были госпитализированы, в том числе пятеро детей и шестеро взрослых.

После произошедшего было возбуждено два уголовных дела.

В рамках дела по ч.2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) арестованы руководитель ООО "Винтаж", обслуживающего аттракционы в "Оренпарке", а также директор и бывший директор ООО "Аттракцион-Сервис".

Также было возбуждено дело по ч.2 ст.293 УК РФ (халатность) в отношении должностных лиц администрации Оренбурга.