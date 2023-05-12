"Поезд №250/249 сообщением Иркутск — Улан-Удэ будет совершать по пять рейсов в неделю по понедельникам, вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям в обоих направлениях до 28 августа", — говорится в сообщении.

Решение о возобновлении дневного экспресса принято "в связи с повышенным спросом пассажиров на поездки между Иркутской областью и Республикой Бурятия", отмечает пресс-служба.

В сообщении уточняется, что из Иркутска поезд с 30 мая будет отправляться в 14:13, прибывать в Улан-Удэ в эти же сутки в 22:27. Из столицы Бурятии с 1 июня состав будет отправляться в 10:02 и прибывать в Иркутск в 18:14. Время местное.