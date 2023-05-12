"Реставрационные работы памятника "Тхаба-Ерды" планируем начать в конце июня или в начале июля. Причиной недавнего обрушения внутренней части одной из стен сооружения стали атмосферные осадки, которые постепенно привели к деформации кладки и появлению глубоких трещин", — написал Калиматов в своём телеграм-канале.

Он отметил, что ранее власти информировали министерство культуры РФ о состоянии храма и других исторических памятников.

В марте был запланирован большой объем работ по восстановлению архитектурных памятников.

Так, в течение 5-10 лет будет отреставрировано и восстановлено большинство исторических сооружений на территории горной Ингушетии.

"Тхаба-Ерды" и комплекс оборонно-сторожевых башен "Вовнушуки" будут реставрироваться за счет средств федерального бюджета, выделяемых министерством культуры. Для этого подготовлена проектно-сметная документация.

Ранее представитель Джейрахско-Ассинского музея-заповедника в Ингушетии сообщал "Интерфаксу", что при обследовании "Тхаба-Ерды" было зафиксировано аварийное обрушение внутренней части северо-западной стены. Приблизительная площадь разрушения составляет 12-15 кв. м. Составленный акт повреждения храма с приложением фотоматериала направлен в Комитет госохраны объектов культурного наследия Ингушетии.

"Тхаба-Ерды"- одно из самых древних христианских культовых сооружений на территории России, датируемое примерно VIII веком нашей эры. Впервые за вековой период церковная служба в храме прошла в 2012 году.

Объект расположен в Джейрахском районе Ингушетии между аулами Хайрах и Пуй Ассинского ущелья, неподалеку от границы с Грузией. Длина уникального сооружения 17 метров, ширина 7,5 метров.

Власти Ингушетии неоднократно принимали меры со сохранению и предотвращению дальнейшего разрушения уникального памятника. Так, в 2012 году были проведены ремонтно-реставрационные работы на кровле и каменном напольном покрытии храма. В 2018 году по ФЦП "Культура России" 2012-2018 гг. была разработана научно-проектная документация на проведение реставрационных работ. С середины 2021 года доступ к памятнику закрыт — на его фасаде были зафиксированы повреждения в результате землетрясения.