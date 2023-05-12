Введен запрет на посещение Бежаницкого, Великолукского, Гдовского, Невельского, Опочецкого, Порховского, Печорского, Плюсского, Псковского, Себежского, Стругокрасненского лесничеств Псковской области, следует из опубликованного указа главы региона.

Также запрещен въезд в лесничества транспортных средств, за исключением случаев, связанных с использованием лесов на основании заключенных государственных контрактов, договоров аренды участков лесного фонда, государственных заданий в целях проведения определенных видов работ по обеспечению пожарной и санитарной безопасности в лесах, осуществления работ по предупреждению и тушению природных пожаров, осуществления мониторинга пожарной опасности в лесах уполномоченными лицами при условии соблюдения правил пожарной безопасности в лесах.

Кроме того, запрещается разведение костров, сжигание твердых бытовых отходов, мусора на территории лесов, выжигание сухой растительности на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, проведение пожароопасных работ на территориях садоводческих и огороднических товариществ, полосах отвода линий электропередачи, железных и автомобильных дорог.

Действует запрет на использование сооружений для приготовления блюд на открытом огне и углях на территории лесов и прилегающих территориях.

Особый противопожарный режим на территории региона действует до 21 мая.