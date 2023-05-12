По данным пресс-службы, еще 1,7 млрд рублей средств областного бюджета потратят на содержание автодорог, а это более 600 км.
Основные ремонтные работы на дорогах проведут на территориях Анивского, Невельского, Холмского, Томаринского районов и в границах Южно-Сахалинской агломерации. За счет средств федерального бюджета реконструируют и заасфальтируют дороги на островах Итуруп и Кунашир (Южные Курилы Сахалинской области).
Среди крупных проектов — продолжение капитального ремонта автодороги Невельск — Томари — аэропорт Шахтерск на западном побережье Сахалина, строительство и ремонт 6 автодорожных мостов. Начнется строительство новых мостов через реку Парусную Томаринского района и ручей у села Пензенское на автодороге Невельск — Томари — аэропорт Шахтерск. Запланирован капитальный ремонт сооружений через реки Быструю у села Огоньки и Ильинку в Томаринском районе, ремонт мостового перехода через реку Амурскую автодороги Невельск — Шебунино в Невельском районе. Продолжится реконструкция моста через реку Целебную в селе Яблочное Холмского района.