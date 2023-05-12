"Цена входного билета — 100 рублей. Для льготников — пенсионеров, инвалидов III группы, студентов, детей до 16 лет — 50 рублей", — говорится в сообщении.

Для некоторых льготных категорий граждан посещение Новосильцевской батареи и Форта Поспелова останется бесплатным. В их число вошли Герои Советского Союза и Российской Федерации, участники Великой Отечественной войны, инвалиды I и II группы, дети-инвалиды и их сопровождающие, дети-сироты.

Средства, полученные от продажи билетов, направят на решение проблем других объектов крепости.

Ранее на Новосильцевской батарее и Форте Поспелова силами сотрудников музея навели порядок, устроили санитарные зоны, организованы удобные подъезды и парковочные площадки. Музей планирует на вырученные деньги благоустроить и другие объекты крепости.

Как сообщалось, к концу 2023 года для 30 объектов Владивостокской крепости планируют утвердить охранные зоны. По информации директора музея-заповедника истории Дальнего Востока им. В.К. Арсеньева Виктора Шалая, всего под опекой музея находится 66 объектов крепости. По его словам, на Новосильцевскую батарею и Форт Поспелова в хороший день может прийти до 3 тысяч посетителей.