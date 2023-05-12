"За прошедшие сутки огнеборцам удалось ликвидировать 33 пожара, 18 пожаров в настоящее время локализованы. Основные силы задействованы на тушении пожаров в районе Белоярского, Невьянского, Тугулымского городских округов и городском округе Сухой Лог", — говорится в сообщении.

Огонь тушат более 4 тыс. человек и 500 единиц техники. За сутки на очаги пожаров авиация сбросила более 600 тонн воды.

"Угрозы распространения лесных пожаров на населенные пункты и объекты экономики нет", — подчеркнули в ведомстве.

Ранее сообщалось, что на утро четверга в Свердловской области насчитывалось 59 природных пожаров, 30 из них было локализовано.

В связи с пожарами в лесах региона был введен режим ЧС.