Наиболее сильное из сейсмособытий зарегистрировано в 0:03 по местному времени (15:03 четверга мск). Эпицентр находился в 122 км юго-восточнее райцентра Усть-Камчатск. Очаг залегал на глубине 31 км под морским дном.

Спустя около четырех часов в том же районе произошло второе землетрясение. Его эпицентр находился в 105 км от Усть-Камчатска.

В свою очередь, в главном управлении МЧС России по региону "Интерфаксу" сообщили, что эти землетрясения в населенных пунктах не ощущались.

"Пострадавших и разрушений нет. Угроза цунами не объявлялась", — сказали в МЧС.