"Были обсуждены возможные варианты и способы финансирования сделки по покупке самолёта Y-12E в случае заинтересованности со стороны авиакомпании "Сомон Эйр". Руководство авиакомпании отметило о необходимости получения детального коммерческого предложения по этому вопросу", — говорится в сообщении.

Отмечается, что по итогам встречи стороны решили приступить к анализу соответствия технико-экономических и коммерческих характеристик данного проекта и продолжить переговоры в среднесрочной перспективе.

Самолёты Y12 — лёгкие многоцелевые высокопроизводительные самолёты, выпускаемые Китайской авиационной промышленной корпорацией (AVIC). Воздушное судно Y-12 располагает 18-20 посадочными местами и выполняет грузовые и пассажирские перевозки.

AVIC International Holding Corporation — крупная китайская торговая компания, в основном, специализирующаяся на авиационной промышленности. Входит в состав государственной авиапромышленной корпорации Китая.

Авиакомпания "Сомон Эйр" на сегодняшний день имеет в своем парке самолёты Боинг 737-800 и 737-900 и выполняет полёты из Таджикистана в Германию, ОАЭ, Турцию, Китай, Индию, Саудовскую Аравию, Иран, Россию, Казахстан и Узбекистан.