Компания оценивает чистую прибыль примерно в $225 млн по сравнению с $455 млн в 2022 году, говорится в сообщении по итогам мероприятия. Скорректированная EBITDA в этом году ожидается в диапазоне от $1,02 млрд до $1,07 млрд.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем оценивают чистую прибыль компании на уровне $289,6 млн.

При этом Hyatt подтвердила прежний прогноз относительно темпов повышения выручки в расчете на доступный номер (revPAR) на 12-16%. Предполагается, что чистый прирост количества номеров составит 6%.

Также отельер увеличил программу buyback на $1,055 млрд, в результате чего общий объем программы выкупа акций теперь будет составлять $1,5 млрд.

Кроме того, компания объявила о возобновлении выплат квартальных дивидендов. За второй квартал они составят 15 центов на акцию. Выплаты пройдут 12 июня, закрытие реестра акционеров назначено на 30 мая.

Дивидендная доходность бумаг Hyatt будет составлять 0,5% исходя из котировок на закрытие торгов в среду ($114,49).