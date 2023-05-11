"Российские фольклористы 13 мая поборются на фестивале за звания лучших исполнителей частушек-"говорушек", частушек-"страданий", частушек-"подружек", а также детских частушек", — пояснили в ГМЗ.

На фестивале пройдут мастер-классы по наигрышам на народных инструментах, по народным играм, по изготовлению традиционных игрушек, частушечные викторины.

"Дом-музей Успенского был выбран местом проведения фестиваля не случайно. Именно этот писатель впервые употребил термин "частушка" в статье "Новые народные песни" в 1889 году", — добавили в ГМЗ.