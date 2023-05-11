"Роспотребнадзор не видит угроз для РФ по оспе обезьян. На сегодняшний день риски завоза и распространения оспы обезьян на территории РФ минимальны", — сообщили журналистам в ведомстве.

В Роспотребнадзоре отметили, что в России было зафиксировано всего два завозных случая оспы обезьян, тогда как "во многих странах регистрировались сотни и тысячи заболевших".

Не допустить распространения заболевания в РФ удалось благодаря противоэпидемическим мерам. Так, оба заболевших были оперативно выявлены, помещены в лечебные учреждения и выписаны после полного выздоровления.

Научными учреждениями Роспотребнадзора была обеспечена возможность оперативной лабораторной диагностики всех случаев заболевания. В достаточном количестве были произведены наборы реагентов для определения данного вируса, а также других ортопоксвирусов.

Всемирная организация здравоохранения, следуя рекомендации чрезвычайной комиссии по оспе обезьян у людей, приняла решение более не считать заболевание глобальной чрезвычайной угрозой в сфере здравоохранения, о чем заявил гендиректор организации Тедрос Адханом Гебрейесус.

Оспа обезьян — редкое инфекционное заболевание, наиболее распространенное в отдаленных районах Центральной и Западной Африки. Его симптомы — тошнота, температура, сыпь, зуд, а также боль в мышцах.