Протяженность ремонтируемой дороги составляет около 3,5 км, говорится в сообщении.

В частности, предстоит выполнить работы по устройству дорожной одежды, ремонту моста через реку Шхельда, устройству стояночных и разъездных площадок, а также обустройству автомобильной дороги горизонтальной разметкой и дорожными знаками.

Отмечается, что транспортная артерия имеет важное значение для регионального туризма, так как ведет к популярным у спортсменов и туристов альплагерям "Шхельда" и "Джантуган".

Работы выполняются в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги".