"Люди со всего мира будут наблюдать за этим культовым событием. Мы также ожидаем, что 100 тыс. посетителей останутся и насладятся нашим фантастическим регионом. Это, в свою очередь, приведет к росту расходов путешественников в регионе", — цитирует издание руководителя отдела развития бизнеса Liverpool City Region Growth Company.

Как отмечает издание, благодаря проведению конкурса песен доходы Ливерпуля вырастут на 40 млн фунтов стерлингов (3,8 млрд рублей). Из них около 28 млн фунтов потратят иностранные туристы, еще 12 млн – жители Великобритании. Сюда можно отнести расходы на проживание и развлечения.

Первый полуфинал "Евровидения" прошел 10 мая в концертном зале M&S Bank Arena в Ливерпуле, по его результатам участие в конкурсе продолжат исполнители из Израиля, Молдавии, Норвегии, Португалии, Сербии, Финляндии, Хорватии, Чехии, Швейцарии и Швеции.

Второй полуфинал состоится 11 мая: в нем примут участие 16 музыкантов, из которых в решающий раунд пройдут также десять. В финале 13 мая примут участие 20 полуфиналистов, Великобритания на правах хозяйки конкурса, Украина как победительница предыдущего состязания и представители "Большой четверки" — Германия, Испания, Италия и Франция.

Россия в этом году от участия в конкурсе была отстранена из-за ситуации на Украине.