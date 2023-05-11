"И это причина, по которой Грузия, желающая стать страной-кандидатом (на вступление в ЕС — ИФ), должна присоединиться к санкциям, принятым на сегодня Европейским союзом, включая санкции, касающиеся авиационного сектора. Нужно сохранять бдительность относительно всех попыток обойти эти санкции, в частности в авиационном секторе", — сказал пресс-секретарь в ответ на просьбу прокомментировать отмену Москвой запрета на авиарейсы в Тбилиси и визового режима для грузинских граждан.

Он также высказался со ссылкой на Международную организацию гражданской авиации (ICAO) относительно безопасности российского гражданского авиационного флота. По его словам, Грузия не должна допускать в свое воздушное пространство "ненадежные российские самолеты". Стано заявил, что из-за европейских санкций 95% российского флота не смогло пройти надлежащего технического обслуживания, чтобы соответствовать международным нормам авиационной безопасности.

Что касается граждан Грузии, добавил представитель Борреля, это им решать, воспользуются ли они мерами, принятыми российской стороной.

В среду вышел указ президента РФ Владимира Путина о снятии ограничений на полеты в Грузию, которые действовали с июля 2019 года.

Минтранс РФ сообщал, что после снятия ограничений российские авиакомпании будут летать между Москвой и Тбилиси по 7 раз в неделю, для этого будут использоваться самолеты отечественного производства. В Red Wings, парк которой сформирован в основном из российских SSJ100, вскоре заявили, что готовы начать полеты в Грузию при наличии допусков.

До приостановки авиасообщения из РФ в Грузию летали "Аэрофлот", "Уральские авиалинии", S7, Red Wings, "ЮТэйр", "Победа". В направлении России рейсы выполняли Georgian Airways и MyWay Airlines.