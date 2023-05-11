В текущем году планируется привести в порядок пешеходную тропу, которая ведет к вершине горы Светелка из поселка Волжский Утес, построить площадку для отдыха туристов и смотровую башню.

"Смотровые площадки будут располагаться на трех уровнях: первой будет площадка-терраса на уровне входа, вторая — на шесть метров выше, она будет опоясывать здание, а основная площадка расположится под куполом, на высоте 10 м. над землей", — говорится в сообщении.

Общая высота здания составит 26 м., высота купола — около 13 м.

Отмечается, что объект полностью готов к строительству, получено положительное заключение государственной экспертизы.

Восхождение на Светелку, самой западной вершины Жигулевских гор, является одним из наиболее популярных туристических маршрутов в Самарской области.

По данным из открытых источников, в 1770 году эти земли на берегу Жигулевского моря были пожалованы императрицей Екатериной Второй братьям Орловым, один из потомков которых в 1840 году возвел на Стрельной (бывш. Караульная) остекленную смотровую башню. Впоследствии строение было разрушено.