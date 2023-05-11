"Проект плана включает 130 мероприятий в 2023 и 2024 годах, которые объединены в пять тематических разделов. В основные дни празднования и в День воинской славы России 27 января 2024 года в Санкт-Петербурге состоятся торжественные памятно-мемориальные мероприятия. Для увековечивания памяти о подвиге жителей блокадного Ленинграда к январю 2024 планируется открытие нескольких новых инфраструктурных мемориальных объектов", — сказала Любимова в четверг на заседании оргкомитета по подготовке празднования 80-летия освобождения Ленинграда от блокады.

Так, в посёлке Дедовичи Псковской области откроется филиал Санкт-Петербургского мемориального музея обороны и блокады Ленинграда. Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и связи Минобороны России в Санкт-Петербурге откроет мемориальный комплекс защитникам Ленинграда.

"Ключевым событием станет создание в Гатчинском районе Ленинградской области мемориального комплекса, посвященного памяти мирных жителей Советского союза, погибших в период Великой Отечественной войны", — сказала Любимова.

Пройдут научно-исследовательские и издательские мероприятия, а также культурно-просветительские, образовательные и патриотические, информационные, спортивные мероприятия и акции. Росархивом будет пополнен комплекс архивных документов, кино- и фотоматериалов, посвященных Второй мировой войне, на сайте Президентской библиотеки. Правительство Ленинградской области в 2023 году планирует разработать проект комплексной модернизации музейно-мемориального комплекса "Дорога жизни".

"Минобороны проводит работу по рассекречиванию архивных документов по истории обороны Ленинграда, находящихся на хранении в Центральном архиве ведомства, для их дальнейшего использования в выставочной и исследовательской деятельности", — добавила Любимова.

День полного освобождения Ленинграда от блокады отмечается в России 27 января. В 2024 году исполнится 80 лет успеху операции "Январский гром", когда враг был отброшен от Ленинграда на расстояние до 100 км.