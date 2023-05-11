"В связи с проведением экстремального забега "Zaraysk Bison Race" 20 мая с 08:00 до 18:00 часов будет временно перекрыто движение на следующих пяти автодорог. Просьба к водителям заранее планировать маршрут и выбирать пути объезда", — говорится в сообщении.

В нем отмечается, что перекрытия будут на улицах Пожарского, Музейной, Кремлевском спуске, Кузнецком спуске, а также грунтовая дорога на съезде от Белого колодца в сторону реки Осётр. Общая протяженность составит более 2,2 км.

Экстремальный исторический забег "Zaraysk Bison Race" состоится 20 мая. Трасса забега включает 17 испытаний в историческом центре города Зарайск.

В пресс-службе администрации "Интерфаксу" уточнили, что в мероприятии примут участие более 1,2 тыс. человек. Кроме того, ожидается, что за состязанием будут наблюдать около 5 тыс. посетителей.