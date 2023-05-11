"Ночь музеев" является очень важной для нас для всех. Она состоится в городе 20 мая. Приготовлена большая программа", — сказал Кибовский на пресс-конференции в четверг.

По его словам, в городе 441 музей, 102 из них находятся в ведении столичного департамента культуры — большинство площадок примут участие в акции.

"Регистрация на мероприятия начнется завтра. "Ночь музеев" — акция открытая, но по понятным причинам мы не всегда можем всех желающих принять, и поэтому на многие акции требуется регистрация. Она начнется завтра, и мы сможем всех, кто получит регистрацию, принять на наших площадках", — пояснил Кибовский.

Он уточнил, что регистрация будет доступна на официальном сайте мероприятия.

По данным главы департамента, до пандемии в 2019 году акция собрала 529 тысяч посетителей, в прошлом году на "Ночь музеев" пришли 369 тысяч человек.

"Посмотрим, что будет в этом году. Надеюсь, что выйдем на допандемийный уровень", — отметил Кибовский.

По его информации, посещаемость музеев в столице в целом уже вышла на допандемийный уровень — "в прошлом году она составила 16,7 млн человек, что на 6% больше, чем в 2019 году".

Как сообщил гендиректор московской дирекции по развитию культурных центров департамента Тимур Вахитов, "Ночь в музее" начнется вечером 20 мая в 19 часов.

"Полная программа будет на портале, где можно будет пройти регистрацию. По большинству учреждений акция продлится до 2 часов ночи", — сказал Вахитов.

Он отметил, что акция пройдет во всех округах Москвы, и помимо музеев в ней участвуют культурные центры, библиотеки, два парка и один театр.

"Мы рассчитываем и на большой приток онлайн-аудитории. Из необычных форматов — в этом году пройдут "Звездные экскурсии". Это будут видеоэкскурсии, где известные люди расскажут о местах, которые им близки в Москве. И это можно будет также увидеть в онлайн-формате", — сказал Вахитов.