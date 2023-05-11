"В рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" досрочно сдан в эксплуатацию объект ремонта автодороги "Трасса Кавказ-Нестеровская-Алкун-Таргим-Чми-Алхасты-Галашки" протяженностью 10 км", — сказал собеседник агентства.

По его данным, реконструкция объекта была проведена по нескольким причинам: износ верхнего слоя покрытия, образование колейности, которая влияла на безопасность участников дорожного движения.

Теперь дорога полностью приведена в нормативное состояние. Она является туристическим маршрутом, ведет в горную Ингушетию, связывает горные села с равнинной частью.

Как уточнили агентству в пресс-службе Минавтодора Ингушетии, по графику дорожную артерию планировалось завершить до конца июня.

Обеспечивать дополнительную безопасность движения будут новые дорожные знаки, сигнальные столбики, а также горизонтальная разметка из термопластика.

Министр автомобильных дорог республики Батыр Хаматханов заявил "Интерфаксу", что это самый протяженный объект нацпроекта, который вошел в план дорожных работ на текущий год.

"Были опасения, что не успеем в срок закончить все необходимые дорожные мероприятия, но подрядчик провел работу быстро и без ущерба качеству, что позволило нам опередить утвержденный график. Надеемся, что теперь жителям и туристам будет комфортно передвигаться по этой дороге. Теперь здесь ровное полотно без каких-либо изъянов, а пешеходы могут быть спокойны, ведь для них благоустроен новый тротуар", — отметил министр.

По данным Минавтодора, по дорожному нацпроекту активно ведутся работы на четырех объектах, а еще три сданы в эксплуатацию досрочно в этом году.