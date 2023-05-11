По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", с 10 мая владельцем ООО "Бурятский Деловой Центр" (БДЦ) является 100-процентная "дочка" АФК — ООО "Система Телеком Активы".

В пресс-службе АФК "Система" от комментариев отказались. Портфель корпорации включает, в том числе, гостиничную сеть Cosmos Hotel Group и АО "Бизнес-Недвижимость", объединяющее рентные активы АФК.

Комплекс БДЦ расположен в центре Улан-Удэ, его общая площадь — 16,5 тыс кв. м. Он включает 12 надземных этажей и 2 подземных уровня. Отель включает 37 номеров.

Ранее БДЦ принадлежал "Метрополь Девелопменту", дочерней структуре ООО "Холдинговая компания Метрополь", бенефициаром которой является Слипенчук. Бурятия была ключевым регионом для "Метрополя" — там группа планировала реализацию масштабного проекта строительства ГОКа на полиметаллическом месторождении Озерное. Его освоение при "Метрополе" так и не началось, и в 2019 году проект сменил владельца.