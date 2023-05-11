"Кроме знакомства с десятками российских виноделен днем в большом шатре будут проходить лекции историков и искусствоведов. Изюминкой ярмарки станут инструментальные концерты среди живописных руин на территории музея "Горгиппия", — говорится в сообщении.

Отмечается, что музыканты будут выступать прямо посреди археологического раскопа, а зрители расположатся по периметру во дворе музея и вокруг него.

В пресс-службе администрации Краснодарского края добавили, что в рамках ярмарки установят павильоны виноделов, рестораторов и фермеров.

Жители и гости города-курорта смогут познакомиться с винами Кубани, Дона, Крыма и Кавказа — от заводов с мировым именем до семейных виноделен.