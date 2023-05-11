"13 мая на Волжской набережной в Ярославле состоится первое мероприятие проекта "Музейная набережная. Герои улиц", посвященное Константину Ушинскому и Павлу Демидову", — говорится в сообщении.

На Волжской набережной гости примут участие в фестивале уличного кино, а также станут зрителями фешен-показа с использованием вещей, которым подарили вторую жизнь.

"Также в рамках проекта можно будет совершить виртуальный полет над Ярославлем, сдать нормативы ГТО, научиться новому в школе блогеров, побывать в маркете #ЕдувЯрославль", — отмечается в пресс-релизе.

Для гостей также выступят молодые ярославские группы, а вечером всех желающих ждут в общегородском караоке.

Проект "Музейная набережная" проводится в Ярославле во второй год подряд. Он призван привлечь в городе самостоятельных туристов и увеличить турпоток.