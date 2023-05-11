"Около 300 вожатых из педагогического института примут участие в специальных тренингах и семинарах, которые помогут им освоить все необходимые навыки и знания для работы с детьми", — приводятся в сообщении слова министра социального развития Московской области Людмилы Болатаевой.

В пресс-службе министерства "Интерфаксу" уточнили, что подготовка вожатых уже началась. В прошлом году аналогичное обучение прошли 250 человек.

Студенты проходят теоретическую подготовку с января по апрель, сдают итоговую аттестацию и в конце мая посещают выездной инструктив, который включает мастер-классы, игропрактики и тренинги.