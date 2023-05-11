По соглашению о воздушном сообщении между РФ и Грузией, 21 рейс в неделю — максимально допустимая частота на этом маршруте.

Сейчас постоянные допуски к рейсам между Москвой и Тбилиси имеют "Аэрофлот" (14 раз в неделю) и Nordwind (7 раз в неделю), временный допуск на 7 рейсов в неделю — у "Азимута", следует из материалов.

Также Red Wings запросила допуски в столицу Грузии из Самары и Казани (по 7 рейсов в неделю). Сейчас постоянные допуски к этим маршрутам есть у "Уральских авиалиний", "ЮВТ Аэро", Smartavia, Nordwind и "Победы".

В среду вышел указ президента Владимира Путина о снятии ограничений на полеты в Грузию, которые действовали с июля 2019 года. Этот же указ содержал рекомендации туроператорам воздерживаться от продаж путевок в эту страну.

Минтранс РФ сообщал, что после снятия ограничений российские авиакомпании будут летать между Москвой и Тбилиси по 7 раз в неделю, для этого будут использоваться самолеты отечественного производства. В Red Wings, парк которой сформирован в основном из российских SSJ100, вскоре заявили, что готовы начать полеты в Грузию при наличии допусков.

До приостановки авиасообщения из РФ в Грузию летали "Аэрофлот", "Уральские авиалинии", S7, Red Wings, "ЮТэйр", "Победа". В направлении России рейсы выполняли Georgian Airways и MyWay Airlines.